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شكرا لقرائتكم تأكيدا لسوبر كورة.. ناصر ماهر يشارك في احماءات المنتخب الاولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك ناصر ماهر في عمليات الاحماء قبل انطلاق مباراة المنتخب مع كوت ديفوار في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.
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