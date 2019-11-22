تأكيدا لسوبر كورة.. ناصر ماهر يشارك في احماءات المنتخب الاولمبي...

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جدة - عمرو شويل رفع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، اسم ناصر ماهر لاعب الفريق من قائمة المصابين في الفريق القومي. وشارك ناصر ماهر في عمليات الاحماء قبل انطلاق مباراة المنتخب مع كوت ديفوار في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. وكان الخليج 365 نشر مسبقا قرار جهاز المنتخب الأولمبى، بتسجيل حضور ناصر ماهر لاعب سموحة والفراعنة فى قائمة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة حتى يتواجد مع الفراعنة فى مباراة كوت ديفوار.

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