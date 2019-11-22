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إنتر ميلان يرغب في الحصول على خدمات جيرو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري يوم الجمعة أن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم يرغب في ضم المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو من الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويعيش جيرو (33 عاما) فترة صعبة مع تشيلسي حاليا، ولم يشارك سوى في ست مباريات هذا الموسم سجل خلالها هدفا واحدا.

وفضل فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي إشراك تامي أبراهام في التشكيل الأساسي في أغلب مباريات الفريق هذا الموسم، وقد سجل أبراهام 11 هدفا للفريق خلال 18 مباراة.

ومن المفترض أن ينتهي عقد جيرو مع تشيلسي في صيف عام 2020، حيث كان قد مدد العقد في مايو الماضي لمدة عام آخر، بعد أن كشف عن تلقيه عروضا للانتقال في نهاية الموسم الماضي.

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واعترف ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي بأن ندرة مشاركة جيرو مع ناديه تؤثر على فرصه في المشاركة مع المنتخب.

وكان إنتر ميلان قد تعاقد مع المهاجم روميلو لوكاكو (في صفقة قيمتها 73 مليون جنيه إسترليني) وأليكسيس سانشيز بعقد إعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" عبر موقعها على الإنترنت يوم الجمعة إلى أن إنتر ميلان، الذي يدربه المدير الفني أنطونيو كونتي، يرغب في ضم جيرو.

ومن ناحية أخرى يترقب تشيلسي موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من طلب الاستئناف الذي تقدم به النادي ضد عقوبة حظر انتقال اللاعبين المفروضة عليه.

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