رومانيا تواجه ايسلندا في ملحق كأس أوروبا 2020









اسماء السيد - تحل رومانيا، احدى الدول الـ12 المضيفة لكأس أوروبا 2020 في كرة القدم، على ايسلندا في اذار/مارس لمواجهة المنتخب الذي بلغ ربع نهائي نسخة 2016، في نصف نهائي الملحق المؤهل وذلك بحسب القرعة التي سحبها الاتحاد الاوروبي للعبة الجمعة.

وضمن مسار التصنيف الاول، تحل رومانيا على ايسلندا في 26 اذار/مارس في ريكيافيك، فيما تستقبل بلغاريا في صوفيا المجر في نصف النهائي الثاني. ويتأهل من ملحق المسار الاول الفائز من المباراة النهائية في 31 اذار/مارس.

وبعد ضمان 20 منتخبا التأهل من خلال التصفيات العادية، تبقى اربع بطاقات لاستكمال لائحة المنتخبات الـ24 التي ستشارك في النهائيات.

ويمكن لثلاثة منتخبات مضيفة ان تتأهل الى النهائيات عبر الملحق، وهي رومانيا او المجر من المسار الاول، وجمهورية ايرلندا من الثاني واسكتلندا من الثالث.

لكن بما ان المنتخب المضيف، وبحال تأهله، سيضمن خوض مبارياته على ارضه، فقد كانت بعض المجموعات مكشوفة، بحيث ستقع اوكرانيا وهولندا في مجموعة واحدة (المجموعة الثالثة)، وبلجيكا وروسيا والدنمارك في مجموعة واحدة (المجموعة الثانية)، قبل القرعة المقررة في بوخارست في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

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ويلعب بطل المسار الثاني (البوسنة والهرسك ضد ايرلندا الشمالية وسلوفاكيا ضد جمهورية ايرلندا) في مجموعة اسبانيا (الخامسة).

فما يلعب بطل المسار الثالث (النروج ضد صربيا واسكتلندا ضد اسرائيل) في مجموعة انكلترا (الرابعة).

وينضم بطلا المسارين الاول والرابع (جورجيا ضد بيلاروسيا ومقدونيا الشمالية ضد كوسوفو) الى مجموعة اوكرانيا وهولندا (الثالثة) او مجموعة المانيا (السادسة).

وفي المجموعة الثانية من النهائيات التي تضم منتخبين مضيفين وهما الدنمارك وروسيا، افرزت القرعة ان مواجهتهما ستقام في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وتقام المسابقة صيف العام المقبل لأول مرة في 12 مدينة مضيفة في 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي في لندن المباراة النهائية.

وضمن 20 منتخبا تأهلهم من التصفيات العادية وهم إنكلترا وتشيكيا (المجموعة الأولى)، أوكرانيا والبرتغال (المجموعة الثانية)، ألمانيا وهولندا (المجموعة الثالثة)، سويسرا والدنمارك (المجموعة الرابعة)، كرواتيا وويلز (المجموعة الخامسة)، إسبانيا والسويد (المجموعة السادسة)، بولندا والنمسا (المجموعة السابعة)، تركيا وفرنسا (المجموعة الثامنة)، بلجيكا وروسيا (المجموعة التاسعة) إيطاليا وفنلندا (المجموعة العاشرة).