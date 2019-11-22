روسيا تقصي صربيا ونجمها ديوكوفيتش وتبلغ نصف نهائي كأس ديفيس









اسماء السيد - تابعت روسيا في غياب نجمها دانييل مدفيديف مشوارها الناجح في النسخة الاولى من الحلة الجديدة لمسابقة كأس ديفيس في كرة المضرب، بإقصائها صربيا ونجمها نوفاك ديوكوفيتش الجمعة في مدريد في الدور ربع النهائي وضربت موعدا مع كندا في دور الأربعة.

وتدين روسيا بتأهلها إلى الثنائي كارن خاتشانوف وأندري روبليف الذي كسب مباراة الزوجي الحاسمة بالفوز على ديوكوفيتش وفيكتور ترويسكي 6-4 و4-6 و7-6 (10-8).

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ومنح روبليف التقدم لروسيا بفوزه على فيليب كرايينوفيتش 6-1 و6-2 في مباراة الفردي الأولى، وأدرك ديوكوفيتش التعادل بالفوز على خاتشانوف 6-3 و6-3 في مباراة الفردي الثانية، قبل أن يحسم الأخير وروبليف مباراة الزوجي أمام ديوكوفيتش وتريوسكي بعدما أنقذا ثلاث كرات كانت إحداها سترجح كفة الصرب.

وتلتقي روسيا في نصف النهائي السبت مع كندا التي كانت أول المتأهلين إلى دور الأربعة الخميس بفوزها على أستراليا.

واعلن مدفيديف انسحابه عشية انطلاق المسابقة بسبب التعب عقب مشاركته في بطولة الماسترز الختامية في لندن والتي ودعها من الدور الاول، مشيرا إلى أنه "مستعد لمساعدة المنتخب الروسي لكن حالته ليست أفضل من زملائه الآخرين في صفوف الفريق وطلب مني عدم استدعائه" بحسب ما قاله قائد روسيا شاميل تاربيشيف.