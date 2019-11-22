في بيان رسمي.. المصري يحذر اتحاد الكرة قبل بداية المشوار الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أرسل نادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن أعداد جماهيره التي ستحضر مباريات الفريق البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبحسب ما جاء في بيان النادي البورسعيدي، فإن إدارة المصري طالبت بالمساواة بالأندية الأخرى المشاركة في البطولات الأفريقية بشأن أعداد الجماهير.

النادي البورسعيدي تلقى خطابًا بشأن حضور 5000 آلاف مشجع إلا أن إدارة المصري طالبت بحضور 10000 آلاف مشجع.

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وحذرت إدارة المصري خلال بيانها من ردود الأفعال السلبية لجماهير النادي البورسعيدي في حالة عدم الموافقة على زيادة أعداد الجماهير.

وكان نادي المصري حصل على موافقة بشأن خوض مبارياته الأفريقية على ملعب "استاد الاسكندرية".

ويتواجد الفريق البورسعيدي في المجموعة الأولى مع كل من بيراميدز وإينجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو الموريتاني.