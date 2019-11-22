تشكيل هجومي لمصر أمام كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المنتخب الإيفواري في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

ولم يشهد تشكيل مصر أي تغييرات أمام الفريق الإيفواري حيث من المقرر أن يبدأ منتخب "الفراعنة" كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق- أحمد فتوح.

وسط الهجوم: عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.

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في المقابل، جاء تشكيل كوت ديفوار على الشكل التالي:

وجاء تشكيل كوت ديفوار للمباراة كالآتي:

حراسة المرمى: إلعازر إيرا تاب.

خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو.

خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري.

خط الهجوم: يوسف داو وشيخ تيمتي.

المنتخب المصري كان قد نجح في الوصول للمباراة النهائية بالفوز على جنوب أفريقيا (3-0)، في المقابل تأهل منتخب كوت ديفوار للمشهد الختامي من البطولة بالفوز على غانا.

واستطاع كل من المنتخب المصري بجانب الإيفواري في الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 كما حجز المنتخب الجنوب أفريقي البطاقة الثالثة بالفوز على غانا مساء اليوم.