محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أيمن جيلبرتو:
قال إبراهيم تانكو، المدير الفني للمنتخب الأولمبي الغاني، إن عناصر فريقه تخشى ركلات الترجيح، مؤكدًا إن المباراة كانت صعبة.
وخسر المنتخب الغاني مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا ليخسر على إثرها بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو.
وجاءت خسارة غانا من خلال ركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي بهدفين في كل شبكة.
وأضاف مدرب غانا من خلال تصريحات عقب المباراة: "هناك بعض الأمور لم تعجبني في المباراة، منتخب جنوب إفريقيا فاز في المواجهة وعلينا أن نُبارك لهم هذا التأهل."
وأكمل: "لقد استمتعنا بالإقامة والأجواء في مصر، الجماهير رائعة والكرة الإفريقية في تقدم والجميع يلاحظ هذا."
وواصل: "لقد تدربنا على ركلات الترجيح كثيرًا لكن مشكلتنا أن عناصر فريقي تخشى ركلات الترجيح، الحظ لم يكن حليفنا، اللاعب يُفكر أنه إذا لم يُسجل الركلة فإنهم سيكونوا محل انتقادات."
واختتم: "علينا أن نلوم أنفسنا على عدم التأهل."
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب غانا: اللاعبين يخافون من تنفيذ ركلات الترجيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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