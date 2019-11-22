مران الزمالك.. برنامج خاص لشيكابالا.. عودة حازم وجابر.. وتعليمات للونش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أحمد الهواري:

خاض فريق الزمالك تدريبات اليوم الخميس تحت قيادة المدير الفني الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" في إطار الإستعداد لمواجهة انبي في الدوري الممتاز.

وعقد ميتشو جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم الجمعة، طالبهم بضرور التركيز على مواجهة انبي وضرورة الفوز بها، وعدم الإلتفات لمباراة مازيمبي في دوري الأبطال، كما ناقش حالة عناصر الفريق العائدين من الإصابة مع محمد إسامة طبيب الفريق.

وشهد المران عودة حازم إمام، وإسلام جابر للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدم الوصول لحال تسمح للثنائي بالتواجد مع باقي عناصر الفريق.

وتماثل حازم إمام الشفاء من الاصابة التي كان يعاني منها، خاض تدريبات تأهيلية في الفترة الماضية تحت اشراف الجهاز الطبي قبل السماح له بالمشاركة في المران الجماعي مع زملائه اليوم.

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وعاد اسلام جابر للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعي بعد غيابه عن المران فى اليومين الماضيين بسبب معاناته من نزلة برد وحالة وفاة خاصة به.

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجًا خاصًا للثنائي محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق وطارق حامد لاعب الوسط العائد من معسكر المنتخب الوطني يتضمن تدريبات في صالة الجمانيزيوم وتدريبات بالجري في الملعب.

وأدى يوسف "أوباما" تدريبات خاصة في صالة الألعاب الرياضية، وذلك بناء علي تعليمات المدير الفني في إطار البرنامج الخاص لتجهيز اللاعب لمواجهة انبي.

وحرص ميتشو علي توجيه تعليمات خاصة لمحمود حمدي "الونش" مدافع الفريق خلال المران اليوم والحديث معه عن بعض المواقف الدفاعية، وذلك في اطار الجلسات المكثفة لميتشو مع لاعبي الفريق لتجهيزهم لمواجهة انبي في الدوري الممتاز ثم السفر لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ من الشهر الحالي في الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.