فايلر: لست سعيداً بتوقف الدوري.. لكننا تقبلنا الأمر الواقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي أنه لم يكن سعيداً بفترة توقف الدوري التي اقتربت من شهرين بلا مباريات محلية، لكنه أكد على تقبله الأمر.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي قال فايلر :"لم أكن سعيد بفترة التوقف، لكننا تعاملنا مع الأمر الواقع باحترافية وتقبلنا الوضع، وعملنا مع اللاعبين المتاحين خلال تلك الفترة".

الأهلي سيلعب أول مباراة في الدوري يوم الاثنين المقبل بعد غياب 50 يوماً، حيث ظهر لأخر مرة يوم 5 أكتوبر الماضي في مواجهة أسوان التي انتهت بفوز الأحمر (5-1).

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وأضاف فايلر :"أشعر بسعادة كبيرة بعملي في النادي الأهلي، الإدارة الاحترافية التي نتعامل معها هنا توفر كل الدعم والاحتياجات للفريق، لكن الفترة الماضية كانت صعبة بسبب فترة التوقف، ومع ذلك واصلنا الجهد والعمل لتحقيق نتائج مميزة".

وأشاد فايلر بجماهير النادي الأهلي قائلاً :"سعيد جداً بجماهير الأهلي الغفيرة التي لا تتوقف عن مؤازرتنا من أجل تحقيق أفضل النتائج، ولذلك فهم يستحقون الأفضل".

وتابع فايلر قائلاً :"لم أتحدث لأي وسيلة إعلامية عن خطط النادي في صفقات يناير، كل ما نشر في هذا الشأن مجرد اجتهادات صحفية لست مسئولاً عنها، مثل هذه الأمور تناقش مع الغدارة داخل النادي فقط".

وأنهى فايلر "نتواصل مع الإدارة بشكل مستمر للعمل على تقدم الفريق، لكننا نتحفظ على كل المعلومات إلى أن يتم الغعلان عنها بشكل رسمي، لدينا ميزان عدل نطبقه هنا، وكل لاعب أمامه فرصة لإظهار كل ما لديه".