فايلر يكشف أسباب تألق لاعبي الأهلي وحلمه بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي عن أسباب تألق لاعبي الفريق منذ أن تولى تدريب فريق القلعة الحمراء، كما تحدث عن حلمه بالفوز بدوري الأبطال، وانطباعه عن مصر.

وقال فايلر من خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الجمعة: "جزء من مهام عملي هو تطوير أداء جميع اللاعبين لينعكس ذلك بشكل إيجابي على الفريق، خاصة أنني لا أستطيع التأثير على نتيجة المباراة في الملعب لكن أستطيع التأثير على مستوى لاعبي فريقي داخل المستطيل الأخضر، لبذل أقصى جهد وتحقيق الفوز وأنا حضرت لتدريب الأهلي من أجل ذلك الهدف وهو العمل على تطوير المستوى بشكل دائم لتحقيق أفضل النتائج."

وعبر المدرب عن حزنه الشديد من الإصابات التي ضربت عدد من لاعبي الفريق مؤكدًا أن باقي العناصر قادرة على التعويض.

ويتأهب الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في أول جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وعن هذه المباراة قال فايلر: "جزء رئيسي من مهام عملي هو دراسة المنافسين؛ لذلك درسنا فريق النجم جيدا، ونعرف الكثير من الأمور عنه، لكن الأهم بالنسبة لنا الآن هو مباراة الجونة في بطولة الدوري؛ لأنه لقاء له أهميته الكبيرة؛ لذلك تركيزنا حاليا ينصب على تلك المواجهة من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة، وبعدها نواصل ونستكمل العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلي."

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وقال: "التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم حق مشروع لجماهير الأهلي وهو حلم لي أنا شخصيا أيضا، ولكل اللاعبين بالفريق، لكن يجب ألا نغفل أن هناك منافسين أقوياء ولديهم مدربون على أعلى مستوى ولاعبون مميزون، وطموحهم أيضا تحقيق اللقب القاري، وهذا ليس في البطولة الإفريقية فقط، بل في بطولة الدوري المصري أيضا ، فهناك فرق جيدة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا في كل المباريات لنستحق التتويج باللقب."

وأكمل المدرب تصريحاته قائلا: "لدي انطباع جيد عن مصر والمصريين لأنهم شعب طيب للغاية، حضرت هنا من أجل إسعاد جماهير الأهلي."

وعن أوقات المدرب في مصر قال :"معظم أوقاتي في القاهرة تتمثل في التحضير للعمل الذي لا يقتصر على المران، فقط بل دراسة كل ما هو متعلق بفريقي، وكذلك المنافسين، وأشاهد المباريات لتحليل المستوى؛ سواء لفريقي أو للمنافسين للاطلاع على كافة التفاصيل بجانب أنني أقوم بالتسوق على فترات."

واختتم : "لا أحب الحديث حياتي الخاصة لكن لدي زوجة وولدان يلعبان الكرة في سويسرا."