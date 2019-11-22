بالفيديو .. "وقفة رمضان" في مباراة استعراضية بين نجوم الأهلي وأطفال مستشفى57357

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت مستشفى الأطفال 57357 الإعلان الذي قامت بتصويره نهاية أكتوبر الماضي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة بمشاركة نجوم النادي الأحمر ومدربه السويسري رينيه فايلر.

فكرة الإعلان عبارة عن مباراة استعراضية بين نجوم الأهلي، محمد الشناوي، محمد مجدي أفشة، وحسام عاشور، ومحمد هاني، وحمدي فتحي، وأحمد فتحي والأطفال تحت إدارة الحكم المعتزل سمير محمود عثمان.

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المباراة شهدت بعض اللقطات الطريقة ابرزها اعتراض سيد عبد الحفيظ وسعد سمير على الحكم بالإضافة إلى قيام أحد الأطفال بتقليد رمضان صبحي بالوقوف على الكرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمستشفي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" الإعلان معلقة " الأهلي وجمهوره دايما آمان ولادنا في مستشفى57357 ودايما 57357 في حضن الأهلي والأهلوية".