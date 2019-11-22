معلول وجيرالدو ينتظمان في تدريبات الأهلي.. وأجاي يعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
عاد الثنائي علي معلول وجيرالدو للانتظام في تدريبات النادي الأهلي بعد انتهاء مهمتهما الدولية مع منتخبي تونس وأنجولاً.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل في أول مواجهة لحامل لقب الدوري منذ مواجهة أسوان التي أقيمت في الخامس من أكتوبر الماضي.
وقاد رينيه فايلر تدريبات الأهلي بعد عودة الدوليين ليجتمع بفريقه الذي كان مشتتاً في الفترة الأخيرة مع المنتخبات، لكنه ما زال يفتقد عناصر المنتخب الأوليمبي.
وشهد المران عودة النيجيري جونيور أجايي للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية بعد أن تعرض لإصابة منعته من المشاركة مؤخراً.
ويأمل فايلر في استعادة الفريق مستواه الذي كان عليه قبل فترة تجميد الدوري التي أعقبتها فترة توقف دولي، من أجل الاستعداد لمواجهة الجونة، ثم النجم الساحلي في دوري الأبطال.
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