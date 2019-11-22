جوارديولا يؤكد عودة حارسه إيدرسون.. ويكشف مدة غياب ساني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن لاعبه الألماني ليروى ساني ما زال أمامه شهرين أو ثلاثة قبل العودة للمباريات.

وتعرض ليروى ساني للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة كأس الدرع الخيرية ضد ليفربول قبل انطلاق الموسم الحالي لقاء شهد تتويج فريقه باللقب.

وفي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي السبت قال بيب :"ليروي ساني أمامه شهرين أو ثلاثة قبل العودة للمباريات".

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وعن الحارس البرازيلي إيدرسون قال بيب :"لقد تدرب معنا خلال الأيام القليلة الماضية ولم يشهر بأي آلام".

وغاب إيدرسون عن مباراة ليفربول الأخيرة التي خسرها السيتي (3-1) في قمة البريميرليج التي شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً، وانتهت بنزول السيتي إلى المركز الرابع بدلاً من الثاني.

وعن مواجهة تشيلسي قال بيب :"المباراة ضد فريق أثبت جودته كفريق كبير يتمتع بجودة لا تصدق خلال السنوات الماضية".

وأتم بيب عن منافسه :"لامبارد لديه أسلوب ثابت، لا أعرفه على المستوى الشخصي ولكن معلومتي عنه أنه شخص مميز".