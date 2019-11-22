بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار والتي ستنطلق اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة والمقامة حاليًا في مصر .

ومن المقرر ان تنطلق صافرة بدء المباراة

في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر التاسعة بتوقيت السعودية العاشرة بتوقيت الإمارات وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية

وتأهل منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب إلى

نهائي البطولة بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية دون رد في الدور قبل النهائي من البطولة .

بينما تأهل منتخب كوت ديفوار على حساب منتخب غانا الذي فاز عليه بركلات الترجيح في المربع الذهبي بثلاثية مقابل هدفين بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 .

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم ..