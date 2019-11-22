شاهد .. حفل ختام مميز لبطولة أمم إفريقيا للشباب

شهد ستاد القاهرة الدولي حفل ختام بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة والتي تختتم اليوم في مصر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة واعضاء لجنة اداراة الاتحاد. الجنايني رئيس اتحاد الكرة واعضاء لجنة اداراة الاتحاد. شهد الحفل فقرة فنية للمطرب تامر حسني والذي أشعل الحفل بأغنية "شجع وقولو معانا مصر" وعروض العاب نارية ابهرت الجميع ونالت اشادة الحضور وسط اجواء احتفالية بحضور اكثر من 70 الف مشجع باستاد القاهرة. نارية ابهرت الجميع ونالت اشادة الحضور وسط اجواء احتفالية بحضور اكثر من 70 الف مشجع باستاد القاهرة. ويستعد منتخب مصر لخوض المباراة الناهائية والتي ستنطلق بعد قليل أمام منتخب كوت ديفوار بحثا عن التتويج باللقب بعد التأهل رسميا إلى دورة الالعاب الأولمبية طوكيو 2020. Advertisements

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