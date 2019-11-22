"هوكي الشرقية" يفوز على سموحة في الدوري العام مواليد 2000/2001

نجح فريق آنسات الهوكي بنادي الشرقية مواليد 2000-2001، في تحقيق الفوز على فريق سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في أولى مبارياته بالدوري العام مواليد 2000-2001.
قدمت لاعبات هوكي الشرقية أداءًا متميزًا خلال أشواط المباراة، ونجحن في الاستحواذ على مجريات المباراة بالكامل.
وخاض فريق الشرقية المباراة ب18 لاعبة في
أحرز أهداف الشرقية اللاعبة سما سامي هاتريك.
يذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الدكتور أحمد عبد الكافي مدير فني، والكابتن أحمد محمد متولي مدير إداري، وكابتن ياسمين جمال مدرب عام، وكابتن دنيا إبراهيم مدرب، وكابتن نهلة أحمد عبدالله مدرب.
حضر المباراة المهندس كامل رمزي عضو مجلس إدارة نادي الشرقية والمشرف العام على الفريق، وعدد من أولياء أمور اللاعبات.
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