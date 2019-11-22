غداً.. الإسماعيلي يغادر إلى الإمارات لمواجهة الجزيرة

تغادر بعثة الإسماعيلى فندق الإقامة فى تمام الرابعة والنصف من فجر غد السبت متجهة إلى مطار القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن تتخذ البعثة الطائرة المتجهة لدولة الإمارات فى تمام التاسعة إلا ربع صباحا ،وذلك عبر الخطوط الجوية “مصر للطيران” فى رحلة تستغرق مدتها مايقرب 3ساعات و45 دقيقة.

ويحل الإسماعيلى ضيفا على الجزيرة يوم الثلاثاء المقبل فى إياب دور الــ16 ببطولة كأس محمد

السادس للأندية الأبطال.

وكان جهاز الدراويش قد أعلن قائمة لاعبيه التى شهدت تواجد مجموعة من الوجوه الشابة منهم حازم مرسى ومحمد بيومى ومحمد عمار ، فيما غاب عنها وجيه عبد الحكيم ومحمد صادق ومحمد الشامى وخليل حجى وأيمن رجب وعمر الوحش ونادر رمضان ومحمود صلاح لأسباب مختلفة .

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وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من..

حراسة المرمى … محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.

خط الدفاع ..أحمد أيمن ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم .

خط الوسط ..عماد حمدى ،محمد بيومى ، احمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى .

خط الهجوم .. شيلونجو ، حازم مرسى .

وكان الفريق قد فاز على الجزيرة ذهابا بثنائية نظيفة من توقيع الناميبى بنسون شيلونجو.