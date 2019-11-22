تشكيل مصر أمام كوت ديفوار .. مصطفى محمد في الهجوم

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كوت ديفوار المقرر لها الثامنة مساءاليوم، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي.
الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.
الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.
الهجوم: مصطفى محمد.
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