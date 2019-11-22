صور..بالهتافات والأعلام جماهير منتخب مصر يهنئون لاعبي جنوب أفريقيا

حرص مشجعي منتخب مصر على تهنئة لاعبي منتخب جنوب افريقيا الذي تأهل إلى أولمبياد طوكيو بعدما حقق فوزا مهما بمباراة تحديد المركز الثالث في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين على نظيره منتخب غانا، لينال تهنئة الجماهير المصرية وسط أجواء مليئة بالحب والفرحة من قبل مشجعي مصر. في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين على نظيره منتخب غانا، لينال تهنئة الجماهير المصرية وسط أجواء مليئة بالحب والفرحة من قبل مشجعي مصر. وقام لاعبو جنوب إفريقيا بالجري حول الملعب وتحية الجماهير بعد فرحتهم بالتأهل الى الاولمبياد وسط هتافات وحمل الإعلام وكان من أبرز تلك الهتافات "أفريقيا، مصر".

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