دعمًا للسياحة.. أكبر تجمع بالإسكواش في مصر

شهدت بطولة بالم هيلز للإسكواش والتي أقيمت في مصر، أكبر عدد من اللاعبين، حيث شارك ٤٧٣ لاعبا ولاعبة، وهو أكبر عدد حضور للمسابقات الرسمية في جدول مسابقات الاتحاد المصرى للاسكواش، تحت 11 و 13 سنة أولاد وبنات.

وقال نجم الإسكواش أمير وحيه، إن البطولة شهدت أقوى عدد اشتراك وعددهم ٤٧٣ لاعب ولاعبة، من الأولاد والبنات تحت ١١ و ١٣ سنة، مقدما التهنئة لكل الفائزين بالمراكز الأولى، مشددا على أنهم سيكون لهم شأن كبير في عالم الإسكواش.

وأسفرت بطولة الأولاد تحت ١١ سنة،عن فوز مؤمن تامر المغازي بالمركز الأول، وحصد محمد هشام أباظة المركز الثاني، بينما جاء آدم محمد طلعت ثالثا، وياسين عمرو

محمد رابعا.

وفي بطولة البنات لنفس السن، فازت سلمى أيمن محمد بالمركز الأول، وراما أحمد النجار بالمركز الثاني، وجاءت لارا إسلام حسن ثالثا، ونور محمد الحفناوي في المركز الرابع.

وفي مسابقة الأولاد تحت ١٣ سنة، اقتنص يوسف أحمد سرحان المركز الأول، وحصد محمد يحيى سباعي المركز الثاني، وجاء رضوان أحمد رضوان ثالثا، وإياد هاني خضر رابعا.

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ونالت تالا هشام أباظة المركز الاول في مسابقة البنات تحت ١٣ سنة، وجاءت ملك محمد المراغي في المركز الثاني، وجودي أحمد أبو العلا ثالثا، وجاسمين محمد سليم في المركز الرابع.

أعلن أسطورة الإسكواش المصري، أمير وجيه، إقامة معسكر صيفي لأبطال العالم في اللعبة خلال شهر يونيو المقبل، في إطار حملة دعم السياحة المصرية.

وأوضح وجيه المدير الفني لمنتخب مصر، والمستشار الفني لأكاديمية بالم هيلز أن المعسكر الصيفي لعام ٢٠٢٠، سيشهد حضور عدد ضخم من نجوم اللعبة على مستوى العالم، على أن يتخلل المعسكر بجانب التدريبات والمباريات، زيارات سياحية للمناطق الأثرية في مصر، حيث أنه من أهداف المعسكر دعم الرياضة السياحية.

وأشار إلى أن معسكر الصيف المقبل سيشهد حضور أكبر من عدد اللاعبين واللاعبات اللذين حضروا معسكر صيف ٢٠١٩، حيث قام ١٠٠ لاعبا ولاعبة بالحجز للصيف المقبل حتى الأن، بعد أن كان عدد المشاركين في معسكر الصيف الماضي ٦٥ لاعبا ولاعبة.مؤكدا أن هذا التجمع سيحقق فائدة لدعم السياحة خاصة بعد مشاركة دول كبيرة في مقدمتهم امريكا وروسيا وهونج كونج والهند وأوكرانيا.