قرعة إفريقيا 2020 لليد.. صدام عربي ومجموعة متوازنة لنسور قرطاج

أجريت قرعة بطولة إفريقيا لكرة اليد للرجال في نسختها الـ 24، والتي تشهد تواجد خمسة منتخبات عربية وتستضيف فعاليتها تونس في الفترة من 16 يناير وحتى 26 من الشهر ذاته.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبي المغرب والجزائر معًا في المجموعة الرابعة، فيما جاء المنتخب المصري في المجموعة الأولى والمنتخب الليبي في المجموعة الثانية، بينما جاء منتخب تونس مستضيف البطولة في المجموعة الرابعة.

المجموعة الأولى " منتخب الفراعنة"

أوقعت قرعة أمم إفريقيا منتخب مصر الأول في المجموعة الأولى برفقة منتخبات الكونغو وغينيا وكينيا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الفراعنة أولى مبارياته أمام غينيا وذلك يوم 16 يناير في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن تكون المباراة الثانية في اليوم

التالي أمام منتخب كينيا في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، ويختتم منتخب الفراعنة مرحلة المجموعات يوم 19 من الشهر ذاته أمام منتخب الكونغو في تمام الساعة السادسة مساءٍ.

المجموعة الثانية " منتخب ليبيا"

أوقعت قرعة بطولة إفريقيا المنتخب الليبي في المجموعة الثانية مع منتخبات نيجيريا وأنجولا والجابون.

وسيخوض المنتخب الليبي معن نظيره الجابون في الجولة الأولى يوم 16 يناير، على أن يلتقي بأنجولا في اليوم التالي في ثاني جولات مرحلة المجموعات، قبل أن يصطدم في الجولة الأخيرة بالمنتخب النيجيري يوم 19 من الشهر ذاته.

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المجموعة الثالثة " منتخب تونس مستضيف

أسفرت قوعة منتخب تونس عن وقوعه في مجموعة صعبة نوعًا ما حيث تضم المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار وكاب فيردي.

وسيفتتح نسور قرطاج أولى مبارياتهم مع نظيره كاب فيردي، ثم يصطدم بـ كوت ديفوار في اليوم التالي بالجولة الثانية، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة نظيره الكاميروني.

المجموعة الرابعة " صدام عربي بين المغرب والجزائر"

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا عن صدام عربي عربي بين منتخبي المغرب والجزائر، برفقة منتخبي الكونغو وزامبيا.

في الجولة الأولى يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره الزامبي، بينما يواجه المغرب نظيره الكونغولي، وفي ثان جولات المجموعة يلتقي محاربو الصحراء بمنتخب الكونغو، بينما يواجه أسود الأطلسي منتخب زامبيا، وتختتم مرحلة المجموعات بصدام عربي بين منتخبي المغرب والجزائر وذلك يوم 19 من شهر يناير، على أن يواجه منتخب زامبيا نظيره الكونغولي بنفس الجولة.

جدير بالذكر أن بطولة إفريقيا للرجال لكرة اليد 2020 مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.