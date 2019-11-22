رجل مباراة جنوب إفريقيا وغانا: أتمنى التوفيق لمنتخب مصر والتتويج باللقب

أعرب لوثر سينج نجم جنوب أفريقيا الأولمبى عن سعادته بجائزة رجل مباراة فريقه أمام غانا والحصول على المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. قال سينج "الجماهير المصرية رائعة وشعرنا أننا نلعب على ملعبنا وأشكرهم على مساندتهم وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر والتتويج باللقب". مصر والتتويج باللقب". أضاف: "درسنا غانا جيدا وقدمنا مباراة كبيرة وكنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وعندما وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح كنا نعلم أننا سنفوز لأن الحارس يجيد التعامل معها وهو ما حدث بالفعل.

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