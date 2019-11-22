أهداف مباراة مصر وكوت دي فوار فى نهائي بطولة أفريقيا لأقل من 23 عاماً

تترقب جماهير كرة القدم المصرية المباراة المهمة التي ستجمع بين منتخب مصر الأولمبي، ومنتخب كوت دي فوار، ضمن أهم مبارايات اليوم في نهائي كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عامًا، المقامة في مصر، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتقام المباراة المرتقبة بين المنتخبين مساء اليوم الجمعة 22-11-2019, على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر, الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور النهائي، عقب تصدره المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة، والفوز في ثلاث مباريات، على حساب منتخبات مالي وغانا والكاميرون، ثم تجاوز منتخب جنوب أفريقيا في نصف النهائي بثلاثية نظيفة، سجلها رمضان صبحي من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدي “هدفين”.

فيما صعد منتخب كوت دي فوار إلى المباراة النهائية عقب احتلاله صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعدما انتصر على زامبيا ونيجيريا، وهُزم أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف، قبل أن يتجاوز عقبة المنتخب الغاني في نصف النهائي بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي، بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويمتلك المنتخب المصري أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد تسع أهداف سُجلت بواقع 3 في شباك غانا، وهدفين في شباك الكاميرون، وهدف في شباك مالي، وثلاثة في جنوب أفريقيا.

إليكم أهداف مصر وكوت دي فوار..