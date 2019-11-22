القنوات الناقلة ومعلق مباراة مصر وكوت دي فوار اليوم

ينتظر عشاق الكرة المصرية والأفريقية التعرف على بطل كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، مساء اليوم الجمعة 22-11-2019، عندما يتواجه كل من مصر وكوت دي فوار في النهائي المقرر له على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الناقل الفضائي الحصري للمباريات الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط beIN sports سينقل المباراة عبر قناة HD 10، بتعليق المعلق المصري “علي محمد علي” الذي قام بالتعليق على المباراة الافتتاحية لهذه البطولة، بالإضافة إلى تعليقه على افتتاح أمم أفريقيا للكبار التي أقيمت في مصر الصيف الماضي.

وستنقل المباراة على البث المباشر لإذاعة “أون سبورت FM” المصرية في ستوديو سيقدمه أحمد عز الدين، على أن يقوم مؤمن حسن بالوصف التفصيلي والتعليق على اللقاء.

كما ستنقل المباراة على البث المباشر الأرضي لقناة “تايم سبورتس” المصرية بحضور نخبة من أميز المحللين المصريين من بينهم أيمن يونس.