أهداف مباراة غانا وجنوب أفريقيا فى كأس أفريقيا تحت 23 عاماً

تغلب المنتخب الجنوب أفريقي على نظيره الغاني، اليوم الجمعة 22-11-2019، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا على الأراضي المصرية، وذلك بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 6/5، بعد التعادل الإيجابي 2/2.

وبهذا الفوز يترشح منتخب جنوب أفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” بشكل رسمي، لينضم إلى منتخبي مصر وكوت دي فوار اللذين أعلنا ترشحهما بفضل تأهلهما إلى المباراة النهائية.

وتقدمت جنوب أفريقيا في النتيجة بفضل هدف من نيران صديقة لمدافع غانا “محمد نجيب” في الدقيقة 15، لكن إيفانس مينساه عدل النتيجة للغانيين في الدقيقة 50.

وبعد سلسلة من المحاولات الجادة لتسجيل هدف التعديل من جنوب أفريقيا، نجح البديل “كاموهيلو ماهلانسي” في تسجيل هدف من عملية ثنائية داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 62.

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لكن وكعادة منتخب غانا في هذه الدورة، استطاع تعديل النتيجة في الدقيقة 85 باسطة سامويل أوبينج، لتنتقل المباراة إلى ركلات جزاء ترجيحية في تكرار لسيناريو مباراة غانا وكوت دي فوار في نصف النهائي.

واستمرت خيبة الأمل مع منتخب غانا في ركلات الجزاء الترجيحية حين أخفق الثلاثي كينجسلي فوبي وإدوارد ساربونج وإيمانويل كودجوي من تسجيل ثلاث ركلات ترجيحية، لينتهي اللقاء بفوز جنوب أفريقيا 6/5.