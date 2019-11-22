ركلات الجزاء تُدمر أحلام غانا وتمنح جنوب أفريقيا ورقة العبور إلى طوكيو 2020

استطاع اليوم منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي أن يخطف بطاقة التأهل الى أولمبياد طوكيو 2020، بعد أن حقق الفوز على منتخب غانا بركلات الترجيح، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة, والمقامة حاليا في مصر.

أقيمت المباراة ضمن مباريات اليوم الجمعة 22-11-2019، فى تمام الساعة 16:30 بتوقيت مصر، الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب القاهرة الدولي.

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فى الشوط الأول من المباراة تقدم منتخب جنوب أفريقيا فى الدقيقة 15 بهدف سُجل بالخطأ عن طريق لاعب غانا محمد حبيب، ومع انطلاق الشوط الثاني تعادل لمنتخب غانا اللاعب ايفانس مينساه فى الدقيقة 50، ثم عاد الاولاد ليسجلوا الهدف الثاني فى الدقيقة 62 عن طريق كاموهيلو ماهلاتسي، وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق استطاع سامويل أوبينج التعادل لمنتخب غانا، وينتهي الشوط الثاني بنتيجة 2/2، ويذهب اللقاء الى الأشواط الأضافية، ثم الى ركلات الترجيح، التي حُسمت لمنتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 6/5، فى مباراة قوية ومثيرة.

وبفوز جنوب أفريقيا اليوم يخطف بطاقة التأهل الى أولمبياد طوكيو 2020، رفقة كلاً من منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوت دي فوار.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020, خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري, بمشاركة 8 منتخبات، وتتأهل للدورة الأولمبية المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

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واستطاع منتخبا مصر الأولمبي وكوت دي فوار حجز مقعدين في الدورة، بعد تأهلهما للمباراة النهائية، فيما سيتنافس منتخبا جنوب إفريقيا وغانا على البطاقة الثالثة للأولمبياد.

وكانت قد تواصلت الإثارة ووصل الحماس ذروته في لقائي نصف نهائي أمم أفريقيا لأقل من 23 عاماً، ففي المواجهة الأولى التي شهدها ستاد القاهرة الدولي، وأدارها الدولي الجزائري لحلو إبراهيم تغلب منتخب كوت ديفوار على غانا بركلات الترجيح (3 – 2) بعد نهاية الشوطين الأصليين والأضافيين بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وعلى نفس الملعب، حقق منتخب مصر أكبر فوز في البطولة بتفوقه على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي أدارها الدولي السنغالي داودا جويي، وسط حضور جماهيري تخطي ٨٠ ألف متفرج.

وكان آخر لقاء جمع بين منتخب غانا الأولمبي وجنوب أفريقيا فى نهائي دورة الألعاب الأفريقية لكرة القدم عام 2011، وانتهت بفوز غانا باللقب بركلات الترجيح، بعد نهاية الشوطين الأصليين والأضافيين بالتعادل بهدف لمثله.