بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وكوت دي فوار في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

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شاهد مجانا مباراة مصر وكوت دي فوار، في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، اليوم الجمعة 22-11-2019، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.
ترشح المنتخب المصري إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، وكانت هذه المرة الثانية التي تحافظ فيها مصر على نظافة شباكها بعد المباراة الافتتاح أمام مالي.
أما منتخب كوت دي فوار فقد تأهل إلى النهائي بعد فوزه الصعب على منتخب غانا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعدما تعادلا معًا في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2.
ويُعد مهاجم مصر والزمالك “مصطفى محمد” الأقرب إلى الظفر بلقب هداف البطولة، ففي رصيده 4 أهداف من أربع مباريات حتى الآن.
البث المباشر
بعد قليل تجدون البث التلفزي هنا..
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر الكتابي لمباراة مصر وكوت دي فوار لحظة بلحظة عبر موقع الخليج 365.
- ???? سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر” من ستاد القاهرة.
- ???? سيقوم المعلق المصري “علي محمد علي” بالتعليق على هذه المباراة من قناة beIN Sports العاشرة.
- تعد قناة beIN Sports الناقل الحصري لهذه البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تنقل البطولة على قناة Time Sports المصرية الأرضية.
- بعد قليل تأتيكم التشكيلة الرسمية لكلا الفريقين..
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