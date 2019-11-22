بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وكوت دي فوار في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

شاهد مجانا مباراة مصر وكوت دي فوار، في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، اليوم الجمعة 22-11-2019، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

ترشح المنتخب المصري إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، وكانت هذه المرة الثانية التي تحافظ فيها مصر على نظافة شباكها بعد المباراة الافتتاح أمام مالي.

أما منتخب كوت دي فوار فقد تأهل إلى النهائي بعد فوزه الصعب على منتخب غانا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعدما تعادلا معًا في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2.

ويُعد مهاجم مصر والزمالك “مصطفى محمد” الأقرب إلى الظفر بلقب هداف البطولة، ففي رصيده 4 أهداف من أربع مباريات حتى الآن.

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