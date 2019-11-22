أجري منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس الخميس حصته التدريبية الأولى في العاصمة القطرية الدوحة.



وكان منتخبنا الوطني وصل الأربعاء قطر استعدادا للمشاركة في بطولة خليجي 24 والتي تقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة ثمان منتخبات.



ويلعب منتخبا في إطار المجموعة الأولى إلى جانب منتخبنا (قطر – العراق – الامارات).



الحصة التدريبية أقيمت على ملعب التدريب التابع لاستاد الجامعة الذي سيستضيف مباريات كأس العالم.



واقيم عصر اليوم اجتماع بعثة المنتخب مع اللجنة المنظمة تم خلاله عرض نظام البطولة وتعريف منتخبنا بالأمور التنظيمية والتي يجب أن يتبعها خلال البطولة.



واكد مدرب المنتخب سامي نعاش "انه تم استبعاد اللاعب احمد باحاج بقرار فني".



وتابع "نم استبعاده مؤخراً الى جانب خمسة من اللاعبين لم يرتقوا جميعهم الى المستوى الفني المطلوب، قبل التوجه الى البحرين وكان اخرهم باحاج قبل التوجه الى قطر".



وعن استدعاء اللاعب احمد الحيفي اوضح انه تم استدعائه بعد ما قدمه اللاعب من مستوى جيد مع ناديه النهضة العماني ولحاجة المنتخب للاعب بخبرته في منتصف الملعب الى جانب اللاعبين المتواجدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب منتخبنا الوطني يكشف سبب استبعاد 5 لاعبين ضمن استعدادت خليجي 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.