اونلاين | «SPORT يلا شوت TIME» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش مصر beIN SPORT اونلاين

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وفاز منتخبنا الأولمبي على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط والتي ضمت كلا من مالي وغانا والكاميرون، بينما تأهل كوت ديفوار المجموعة الثانية التي وقع فيها برفقة كلا من نيجيريا وزامبيا وجنوب أفريقيا.

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