اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر YALLAKORA كورة ستار رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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يشهد ستاد القاهرة الدولي اليوم الجمعة المباراة النهائية بين منتخبي مصر الأوليمبي ونظيره منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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ويسعى المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي شوقي غريب لتحقيق الفوز باللقب، وذلك بعد ضمان التأهل لأوليمبياد طوكيو عام 2020 في الصيف القادم.

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طريق منتخبي مصر وكوت ديفوار للمباراة النهاية

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وتغلب منتخب مصر على منتخبات مالي وغانا والكاميرون في المجموعة الأولى، وتجاوز منتخب جنوب أفريقيا في الدور قبل النهائي، ليصل للمباراة النهاية ضد كوت ديفوار.

بينما فاز منتخب كوت ديفوار على منتخبي نيجيريا وزامبيا، وخسر ضد منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الثانية، قبل أن يتجاوز منتخب غانا في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح.

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التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

تابع من هنا لحظة بلحظة البث الحي لمباراة مصر وكوت ديفوار رابط الأسطورة كورة فور لايف YALLAKORA ومتابعة قنوات بين سبورت عبر خدمة beIN Connect .

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لمنتخب مصر شوقي غريب المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – أسامة جلال – محمد عبدالسلام

خط الوسط: أحمد أبو الفتوح – أكرم توفيق – عمار حمدي – كريم العراقي

خط الهجوم: رمضان صبحي – مصطفى محمد – عبدالرحمن مجدي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة لها

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تبدأ أحداث المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 10 بالإضافة لقناة "تايم سبورت" على التردد الأرضي لها.