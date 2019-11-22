اونلاين | «قناة مفتوحة time sport» مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر لايف رابط يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة مصر مجانا

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يخوض الفراعنة الصغار تحديدا جديدا في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، عندما يواجهون منتخب الأفيال، مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

مصر تبدع وتمتع وتحسم التأهل للأولمبياد

قدم منتخب مصر بقيادة المدرب الوطني شوقي غريب بطولة على أعلى مستوى شهدت تألق أكثر من لاعب وكان على رأسهم الثلاثي رمضان صبحي ومصطفى محمد وأكرم توفيق، واستطاع المنتخب الوطني أن يعتلي قمة مجموعته الأولى بالانتصار في أول ثلاثة مباريات على مالي بهدف دون رد، وغانا بثلاثية مقابل هدفين، والكاميرون بهدفين مقابل هدف، وفي دور نصف النهائي قدم الفراعنة الصغار مباراة على مستوى عالي أمام منتخب الأولاد واستطاعوا الفوز بثلاثية نظيفة ليضرب المنتخب الوطني عصفورين بحجر واحد وهما التأهل رسميا لأولمبياد طوكيو 2020 بجانب الوصول لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

شوقي غريب: نحترم كوت ديفوار وهدفنا تحقيق البطولة

شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى أعرب عن سعادته بالإنجاز الذي حققه مع منتخب مصر بالوصول لأولمبياد طوكيو 2020، وقال غريب إن انتقاد بعض الخبراء لأداء المنتخب وإعداد الفريق وضع صحى موجود مشيرا إلى أن كل شخص لديه الحرية في وجهة نظره موضحا استفادته من كافة الانتقادات التي تعرض لها الفراعنة الصغار في الفترة الماضية، وأثنى غريب على أداء منتخب مصر خلال البطولة ولا سيما وأن الفراعنة نجحوا في حصد العلامة الكاملة فى 4 مباريات بأمم إفريقيا بجانب تحقيق أعلى معدل تهديفى في البطولة.

شوقي غريب أكد أن الثقافة يجب أن تتغير فالمنتخب يؤدى ما عليه، فزنا بالبطولة 2006 بضربة جزاء، وحصد البطولة شيئًا مهمًا، الأهم هو السعى للفوز بالبطولة، المباراة بها كل شئ، أتمنى أن يكون لنا الحظ وجزء من التوفيق لإسعاد الجماهير الموجودة، مشيرا إلى أنه سيحافظ على الاداء الذي خاض به مباريات البطولة في الفترة الماضية، وعلق شوقي غريب على انضمام محمد صلاح لاعب فريق ليفربول للمنتخب فى الأولمبياد مبديا احترامه وتقديره لمحمد صلاح باعتباره فخر مصر والعرب ورفع علم مصر فى المحافل العالمية، وخير سفير للكرة المصرية، ولكنه أكد أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن الثلاثى الذى سينضم للمنتخب الأوليمبى، والجهاز الفنى سيأخذ فى الاعتبار عدد القائمة والاحتياجات، وحينها سيحسم ملف ضم ثلاثى من الكبار من عندمه.

رمضان صبحي يوجه رسالة لنجوم منتخب مصر الأوليمبي

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وقال رمضان صبحي نجم الأهلي ومنتخب مصر، أن المنتخب الاوليمبي يضم 21 لاعبا كافحوا وقاتلوا من أجل الوصول لنهائيات أولمبياد طوكيو 2020 ويجب مكافأتهم بمنحهم الفرصة كاملة والاستعانة بهم في النهائية، مبديا عدم احتياج منتخب بلاده لأي لاعب من قوام المنتخب الأول، وأكد قائد المنتخب الأوليمبي أن انضمام محمد صلاح لقائمة مصر المشاركة في الأولمبياد سابق لأوانه، لكن يجب أن يحصل الجيل الحالى من اللاعبين على حقهم، لأنهم أصحاب الإنجاز، ووعد رمضان صبحي الجماهير ببذل المزيد من الجهد لحصد اللقب والتتويج بالبطولة وإسعاد الجماهير المصرية التي حرصت على دعم المنتخب خلال الفترة الماضية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ساحل العاج

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، وأسامة جلال ومحمد عبدالسلام وكريم العراقي

وسط الملعب: أكرم توفيق وأحمد رمضان ببكهام و رمضان صبحي وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: مصطفى محمد

الكاف يكشف عن حكم نهائي أمم إفريقيا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف" أسناد مهمة إدارة لقاء مصر وكوت ديفوار للحكم الملجاشى أندوفيترا راكوتوجاونا ويعاونه جيمس إيملى من سيشيل، وديك أوكيلو من أوغندا، والجيبوتى سليمان دجاما حكمًا رابعًا.