رياضة | تعرف على مواجهات أندية بنى سويف والفيوم بالجولة السابعة للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواجهات أندية بنى سويف والفيوم بالجولة السابعة للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام السبت، مباريات الاسبوع السابع بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر ، وتترقب جماهير الأندية، زيادة القدرة التهديفية ومواصلة المستوى المتزايد لفرق المجموعة، وسخونة المنافسة على إعتلاء المركز الاول .

مركز شباب سمسطا الرياضى يستضيف بملعبه رأس غارب فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لأبناء سمسطا خاصة بعد أن وصل رصيد الفريق للنقطة الرابعة بالمركز الحادى عشر ، فيما يطمح أبناء غارب فى تحقيق نتيجة إيجابية والمنافسة على الصعود بعد نجاح الفريق فى احتلال المركز الرابع برصيد 8 نقاط .

فيما يحل مركز شباب ببا ضيفا ثقيلا على مركز شباب الفيوم في مباراة صعبة على الفريقان خاصة فى ظل تواجد ببا في المركز الثامن برصيد 5 نقاط فيما يحتل مركز شباب الفيوم للمركز السادس برصيد 7 نقاط .

وفي مواجهة فيومية خالصة، يسعى طامية فى تحقيق الفوز على شقيقه فريق إبشواى خلال المباراة التى تقام بملعب طامية ، ويسعى طامية للهروب من قاع الجدول خاصة فى ظل توقف رصيد الفريق عند النقطة الثانية بالمركز الثالث عشر كما يسعى إبشواى فى تحقيق الفوز خاصة فى ظل إحتلاله المركز الثانى عشر برصيد ثلاث نقاط .

وبمواجهة سويفية خالصة يسعى الواسطى لتأكيد صدارته للمجموعة والفوز على ضيفه ناصر بنى سويف بالمباراة التى تقام على ملعب الواسطى ، ويحتل الواسطى المركز الاول برصيد 10 نقاط فيما يحتل ناصر بنى سويف المركز السابع برصيد 5 نقاط .

ويستضيف عاملين غارب نظيره مطرطارس فى مباراة مهمة للفريقان ، ويحتل عاملين غارب المركز الثالث برصيد 8 نقاط فيما يحتل مطرطارس المركز الثانى برصيد 8 نقاط .

فيما تم تأجيل مباراة سنورس واطسا لمشاركة سنورس ببطولة كأس مصر .

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الواسطى 10 نقاط

2- مطارطارس 8 نقاط

3- عاملين غارب 8 نقاط

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4- رأس غارب 8 نقاط

5- اطسا 8 نقاط

6- مركز شباب الفيوم 7

7- ناصر بنى سويف 5 نقاط

8 - شباب ببا 5 نقاط

9- شباب سنورس 5 نقاط

10- ابو كساة 4 نقاط

11- سمسطا 4 نقاط

12- إبشواى 3 نقاط

13 - طامية نقطتين