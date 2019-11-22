رياضة | ممثل مصري يوجه رسالة نارية إلى الهلال قبل مواجهة أوراوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممثل مصري يوجه رسالة نارية إلى الهلال قبل مواجهة أوراوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعم الممثل المصري أحمد صلاح حسني، فريق الهلال السعودي، قبل مواجهته المرتقبه أمام فريق أوراوا ريد الياباني، المقرر إقامتها ظهر الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كل التوفيق للهلال السعودي في مباراة الإياب أمام أوراوا".

وتابع: "مباراة أوراوا لن تكون سهلة.. ولكن الهلال قادر على التعامل مع المباراة بنجاح وذكاء لحصد اللقب، المباراة ستكون كبيرة وممتعة وتستحق المتابعة".

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في المقابل تفاعلت الجماهير السعودية مع تغريدة أحمد صلاح حسني، لتعبر عن سعادتها وشكرها له على مساندة الزعيم الهلالي؛ قائلة: "بإذن الله، تعم الأفراح ويفوز الهلال بالمباراة.. نشكرك على دعمك ط للهلال زعيم آسيا الذي يحظى بشعبية في كل أنحاء العالم العربي".

يذكر أن الهلال خطف فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة على ملعب ساتياما، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر ظهراً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، ويعلق على اللقاء عصام الشوالي.