رياضة | التشكيل الرسمي لمنتخب كوت ديفوار أمام.. مشاهدة مباراة مصر كوت ديفوار مجاني رابط bein sport

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أعلن حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي، التشكيل الذي يخوض به مباراة مصر، المقرر انطلاقها بعد قليل، على استاد القاهرة، في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وجاء تشكيل كوت ديفوار للمباراة كالآتي..

في حراسة المرمى: إلعازر إيرا تاب.

خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو.

خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري.

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خط الهجوم: يوسف داو وشيخ تيمتي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالأتي :

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح، أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام، كريم العراقي

خط الوسط : أكرم توفيق، عمار حمدي

خط الهجوم : رمضان صبحي، مصطفي محمد، عبد الرحمن مجدي.