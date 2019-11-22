رياضة | 20 لاعب في قائمة غزل شبين لمواجهة أبو كبير في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعب في قائمة غزل شبين لمواجهة أبو كبير في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل شبين، مباراة هامة، خارج ملعبه، في الثانية والنصف من عصر السبت، بالجولة السابعة، لمنافسات المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث.

وإختار الجهاز الفني، بقيادة سعيد أبو سعيده، 20 لاعب، لخوض المباراة وهم : أيمن عماره، محمد علام، حارسي مرمى، مصطفى عادل كولا، أحمد قاسم، عزت دربالة، محمد جمال حدوته، كريم الكومي، أحمد سعيد سالم، إسلام فرج، يوسف حمدي، محمود الأشرم، عمرإيهاب، مصطفى جمال، محمد رمضان حله، صبحي رفعت، محمد عبد الغني، ابراهيم حامد، محمد أبو الحجاج، أحمد صقر، محمود عبد النعيم جرودو.

ويحتل غزل شبين المركز السادس برصيد 7 نقاط، في المركز السادس، ومؤجلة له مباراة مع بلبيس، كما يلعب أبو كبير اللقاء برصيد 5 نقاط بالمركز الحادي عشر.

وخرج غزل شبين مؤخراً من تصفيات كأس مصر، عقب الخسارة من الحمام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ومن المقرر أن يلتقي غداً في تلك المجموعة، سرس الليان مع تلا، ميت خلف مع بلبيس، ميت خاقان مع ديرب نجم، فاقوس مع شباب أبو حماد، وتأجل لقاء دقادوس مع الشرقية، وعرب الرمل مع شباب ديرب نجم بسبب كأس مصر.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- مركز شباب ديرب نجم: 12 نقطة

2- مركز شباب تـــــلا: 12 نقطة

3- سرس الليان: 12 نقطة

4- ميــت خاقان: 9 نقاط

5- الشرقية: 8 نقاط

6- غزل شبين: 7 نقاط

7- ميت خلف: 7 نقاط

8- فاقــوس: 6 نقاط

9- عرب الرمل: 6 نقاط

10- بلبيس: 5 نقاط

11- أبو كبير: 5 نقاط

12- ديرب نجم: 4 نقاط

13- دقادوس: 3 نقاط

14- شباب أبو حماد: نقطتين