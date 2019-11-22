رياضة | التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار.. مشاهدة مباراة مصر كوت ديفوار مجاني رابط bein sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار.. مشاهدة مباراة مصر كوت ديفوار مجاني رابط bein sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن تشكيل الفراعنه لمواجهة منتخب كوتديفوار الأولمبي اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى ستنتهى اليوم.

وتتواجد الجماهير المصرية اليوم بستاد القاهرة بعدد كبير يملأ المدرجات لحضور نهائي البطولة وإسدال الستار حول بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتى تؤهل للأولمبياد والتى أقيمت بمصر خلال الأسبوعين الماضيين من 8 نوفمبر وحتى اليوم الموافق الجمعه 22 نوفمبر.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالأتي :

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح، أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام، كريم العراقي

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خط الوسط : أكرم توفيق، عمار حمدي

خط الهجوم : رمضان صبحي، مصطفي محمد، عبد الرحمن مجدي.

وحقق منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي الصعود رسميا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020، بعد الصعود للمباراة النهائية، وكان منتخب مصر صعد للأولمبياد بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثيه دون رد سجلهم رمضان صبحي هدف من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدى هدفين، بينما منتخب كوتديفوار تفوق على منتخب غانا بركلات الترجيح بعد لقاء إنتهي بالتعادل الإيحابي بهدفين لكل منتخب

وصعد منتخب جنوب أفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام ٢٠٢٠، بعد التغلب على المنتخب الغاني، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، عقب نهاية الوقت الأصلي بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدفين، ليحتل المنتخب الجنوب أفريقي المركز الثالث ويأتي منتخب غانا رابعا.