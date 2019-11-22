رياضة | نهائي آسيا| تعرف على برنامج الهلال قبل معركة أوراوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي آسيا| تعرف على برنامج الهلال قبل معركة أوراوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مدينة طوكيو متجهه إلى سايتاما اليابانية، مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة أوراوا رد ديموندز الياباني، ظهر الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلنت إدارة الهلال في بيان رسمي، أنه الزعيم سيعقد غدا إجتماع الفني للمباراة، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت اليابان، يعقبه مؤتمر صحفي للسويسري رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق، إلى جانب قائد الهلال محمد الشلهوب، في تمام الساعة 4:45 مساءً بتوقيت اليابان.

ثم يجري فريق الهلال، مرانه الأخير على ملعب سايتاما، في تمام السادسة مساءً، قبل نهائي الحلم أمام أوراوا.

وواصل الهلال التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، ونفذ لوشيسكو في مرانه الأخير في كوطيو عددا من الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبيم على جزء من الملعب.

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وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة على ملعب ساتياما، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر ظهراً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، ويعلق على اللقاء عصام الشوالي.