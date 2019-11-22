رياضة | زيدان يُهاجم مورينيو برسالة "خفية"!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يُهاجم مورينيو برسالة "خفية"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يبالي الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، كثيرًا بتولي البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلفًا للأرجنتيني المُقال بوكيتينو.

وقال زيدان أن تعاقد نادي توتنهام الإنجليزي مع البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي دارت الكثير من الأقاويل في عدة مناسبات عن عودته المحتملة إلى الفريق "الأبيض"، أنه لا يهتم، وأن ذلك "لم يجعلني أكثر هدوءاً".

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي عشية مباراة ريال سوسييداد "لست أكثر هدوءا، لا أهتم. من الرائع أن تكون هناك علاقة جيدة بينه وبين رئيسنا؛ وإذا كان الأمر كذلك، فهو أمر جيد. إنه (فلورنتينو بيريز) أحضرني إلى هنا؛ كلاعب عشت بفضله في هذا النادي العظيم؛ مر نحو 18 عاماً على وجودي في هذا النادي الرائع، وسأكون ممتناً له دائماً".

ورد زيدان بحسم على سؤاله حول ما إذا كان سيقوم بتدريب ريال مدريد فقط في الدوري الإسباني بقوله "نعم. أنا أبيض" في إشارة إلى انتمائه إلى النادي "الملكي".

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وحول مباراة السبت المقررة أمام ريال سوسييداد، قال "نحن جاهزون لمباراة مهمة بالنسبة لنا".

ويحتل الريال المركز الأول ف ترتيبي الليجا برصيد 25 نقطة بالتساوي مع برشلونة لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

وعن مباراة الملكي المرتقبة مع باريس سان جيرمان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قال زيدان "مباراة الغد هي الأكثر أهمية، وأنا لا أنظر إلى أبعد من ذلك. علينا أن نفكر فقط في مباراة الغد وسأركز على ذلك. إذا لعبنا جيداً غداً، فستتاح لنا المزيد من الفرص لفعل الشيء نفسه يوم الثلاثاء".

وعن ثلاثية رودريجو في مرمى غلطة سراي التركي ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، علق زيدان أنه أظهر أنه قادر على حجز مكان في التشكيلة الرئيسية للفريق "رغم أنه لم يبلغ 18 عاماً، فليس هناك سن للعب كرة القدم بشكل جيد".