رياضة | مران الأهلي| تفاصيل جلسة فايلر مع اللاعبين وانتظام الخماسي في التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| تفاصيل جلسة فايلر مع اللاعبين وانتظام الخماسي في التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، جلسة خاصة مع لاعي فريقه اليوم الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الجمعة عقب الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الخميس لمدة ٢٤ ساعة.

وتحدث فايلر مع لاعبي الأهلي خلال هذه الجلسة حول بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الجونة المقبلة، حيث منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وأكد على واجبات كل لاعب في المباراة.

وفي سياق متصل انتظم الخماسي وليد سليمان وحسام عاشور ومروان محسن وعلي معلول وجيرالدو دا كوستا في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الجمعة.

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وكان الثلاثي سليمان وعاشور ومروان قد غابوا عن التدريبات الجماعية للفريق الأحمر الأربعاء الماضي، واكتفوا بأداء تدريبات تأهيلية بعد شعورهم بإجهاد عضلي.

فيما انتظم معلول وجيرالدو عقب عودتهما من المشاركة مع منتخبي تونس وأنجولا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الاثنين المقبل على ملعب الأخير في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي ٣ مباريات في الدوري المصري حيث فاز على سموحة بهدف نظيف وعلى الإنتاج الحربي برباعية دون رد، وعلى أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف.