رياضة | القصة لم تنته بعد.. ساري يفاجئ كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القصة لم تنته بعد.. ساري يفاجئ كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرتحل نادي يوفنتوس الإيطالي غداً السبت نحو ملعب "جويس" بمدينة بيرجامو لمواجهة نادي أتالانتا في إفتتاح الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس المتصدر للمحافظة على صدارته بالفوز بنقاط المباراة، وتجنب أي مفاجآت قد تؤدي خسارة القمة لصالح الغريم إنتر ميلان، لا سيما وأن الفارق بينهما نقطة واحدة فقط.

قائمة يوفنتوس لمواجهة أتالانتا

وشهدت القائمة مفاجأة من العيال الثقيل بإستبعاد النجم الكبير كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة حسبما أعلى المدير الفني "ساري" في المؤتمر الصحفي، بالإضافة للظهير البرازيلي المصاب "أليكس ساندرو".

وجاءت القائمة الكاملة كما يلي:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون – كارلو بنسوليو – فوتشي تشيزني

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو – دانيلي روجاني – ليوناردو بونوتشي – ميري ديمرال – دانيلو – خوان كوادرادو – ماتياس دي ليخت.

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خط الوسط: بلايز ماتويدي – آرون رامسي – سامي خضيرة – ميراليم بيانيتش – إيمري تشان – رودريجو بينتانكور.

خط الهجوم: فيديريكو بيرناردسكي – باولو ديبالا – جونزالو هيجوايين – دوجلاس كوستا.

ترتيب يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي

يحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 32 نقطة بفارق نقطة أمام إنتر ميلان الإيطالي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 3 .