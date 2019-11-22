رياضة | "عبدالحكم"ابن القليوبية يحصد برونزية الجمهورية في الملاكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالحكم"ابن القليوبية يحصد برونزية الجمهورية في الملاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق عبدالحكم وليد أبوالدهب المركز الثالث في بطولة الجمهورية للمدراس في لعبة للملاكمة التي أقيمت هذا الأسبوع في المركز الأوليمبي بالمعادي؛ لمواليد 2001-2002-2003 وذلك لوزن 81 كيلو.

Advertisements

وتأهل عبدالحكم لبطولة الجمهورية بعد حصوله علي المركز الثاني علي مستوي محافظة القليوبية فالتصفيات التي اقيمت في مدرسة طوخ.

ونجح عبدالحكم الطالب في مدرسة سعد الدين الشاذلي للغات في الحصول علي المركز الثالث بعد منافسة قوية مع 64 ملاكم.