انت الان تتابع رونالدو خارج قائمة يوفنتوس في مباراة أتالانتا بالدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استبعد ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة أتالانتا غدا السبت في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأثار رونالدو، الذي كان يعاني من مشكلات في الركبة، حالة جدل إثر احتجاجه على استبداله خلال المباراة الماضية ليوفنتوس في الدوري ومشاركة باولو ديبالا بدلا منه، وقد سجل ديبالا هدف الفوز 1 / صفر ليوفنتوس في شباك ميلان في مباراة الفريقين بالمرحلة الثانية عشر من المسابقة.

وبعدها اعترف رونالدو بأنه كان بعيدا عن مستواه وقد استعاد رونقه بتسجيل أربعة أهداف للمنتخب البرتغالي في مباراتي ليتوانيا ولوكسمبورج ليقود بلاده إلى حسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وقال رونالدو "في الأسابيع الثلاثة الماضية لم يكن أدائي مقنعا. حاولت مساعدة يوفنتوس عندما كنت مصابا. ولا أحد يحب استبداله، لكنني تفهمت الأمر، لأنني لم أكن بأفضل مستوياتي، ولم أكن بأفضل مستوياتي أيضا في مباراتي البرتغال."

وجاءت قائمة يوفنتوس للمباراة كالتالي: -

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حراسة المرمى : جيانلويجي بوفون - فويتك تشيزني - بنسوليو

الدفاع : ماتيا دي تشيليو - ماتياس دي ليخت - دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ديميرال - دانييال روجاني

الوسط : ميراليم بيانيتش- سامي خضيرة - آرون رامسي - بليز ماتويدي - إيمري كان - رودريجو بينتانكور

الهجوم: باولو ديبالا - دوجلاس كوستا - جونزالو هيجوايين - كوادرادو - بيرنارديسكي.