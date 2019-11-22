شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تخطف بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو بالفوز على غانا بركلات الترجيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي لكرة القدم، فوزًا ماراثونيًا على نظيره الغاني، بنتيجة 5-6 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة، في لقاء تحديد المركز الثالث لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وبتلك النتيجة يصعد منتخب جنوب إفريقيا للأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه.

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تقدم منتخب الأولاد في الدقيقة 15 بعدما سجل حبيب محمد لاعب غانا هدفًا في مرماه، وأدرك النجوم السوداء التعادل في الدقيقة 50 من تسديدة صاروخية للاعب منساه.

وعاد المنتخب الجنوب إفريقي للتقدم مرة أخرى عن طريق اللاعب ماهلاتزي في الدقيقة 62، وفي الدقيقة 85 تعادل صامويل أوبينج لمنتخب غانا، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح من نقطة الجزاء، والتي انتصرت لمنتخب الأولاد بنتيجة 5-6، ليحتل المنتخب الجنوب إفريقي المركز الثالث ويأتي منتخب غانا رابعا.

تقام المباراة النهائية في الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة بين المنتخب المصري ونظيره كوت ديفوار، وسط حضور جماهيري كثيف من الجماهير المصرية، التي زحفت مبكرا للاستاد من أجل مساندة المنتخب الأوليمبي في النهائي التاريخي.