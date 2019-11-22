شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرياضة: حضور ولي العهد لـ«سباق فورمولا إي الدرعية» تأكيد للدعم والاهتمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر والتقدير لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على حضوره انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» الذي يأتي في مستهل انطلاق فعاليات موسم الدرعية، عاداً حضوره تأكيداً على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام دائمين منه.

وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر لكل من وجد وشارك في انطلاق هذا السباق العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أن وطننا الغالي بات محط أنظار العالم بما يقدمه من نجاحات كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.

وبارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للفائزين في السباق، متمنياً التوفيق للجميع والاستمتاع بهذا السباق وبقية الأحداث الرياضية والفعاليات المتنوعة التي سيشهدها موسم الدرعية.