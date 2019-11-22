شكرا لقرائتكم معلول و جيرالدو ينتظمان فى مران الأهلي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتدرب الأهلي عصر اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس حيث يستعد الفريق لمباراتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري بالدوري والنجم الساحلي يوم 29 الشهر الجاري بتونس في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقي.
وكان لاعبو الأهلي الدوليون قد انتظموا فى مران الفريق أمس الأول الأربعاء بعد انتهاء مشاركتهم بمعسكر المنتخب الوطنى الأول الذى شهد خوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا التى تقام بالكاميرون 2021.
وشارك معلول وجيرالدو في مران اليوم حيث شارك الثنائي في مواجهات لمنتخبي تونس وأنجولا بتصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021).
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