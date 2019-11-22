شكرا لقرائتكم معلول و جيرالدو ينتظمان فى مران الأهلي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتظم الدولي التونسي على معلول والأنجولي جيرالدو في مران الفريق اليوم ،الجمعة، بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في الأجندة الدولية مؤخراً.

وتدرب الأهلي عصر اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس حيث يستعد الفريق لمباراتي الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري بالدوري والنجم الساحلي يوم 29 الشهر الجاري بتونس في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقي.

Advertisements

وكان لاعبو الأهلي الدوليون قد انتظموا فى مران الفريق أمس الأول الأربعاء بعد انتهاء مشاركتهم بمعسكر المنتخب الوطنى الأول الذى شهد خوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا التى تقام بالكاميرون 2021.

وشارك معلول وجيرالدو في مران اليوم حيث شارك الثنائي في مواجهات لمنتخبي تونس وأنجولا بتصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2021).