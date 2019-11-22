رينيه فايلر يؤكد أهمية جماهير الأهلى فى تحقيق انتصارات الفريق...

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جدة - عمرو شويل أكد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على أهمية المساندة الجماهيرية للفريق خلال الفترة الحالية. ويقود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى القيادة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة التى تولى فيها المسئولية الفنية للنادى الأهلي. Advertisements ويقود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى القيادة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تم اقالته على خلية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة التى تولى فيها المسئولية الفنية للنادى الأهلي. وقال إن الفريق يحقق نتائج ايجابية بفضل الجماهير التى تساند الأهلى فى كل مكان وهو ما يحقق لهم عامل قوة كبير.

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