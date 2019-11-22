شكرا لقرائتكم رينيه فايلر: غير راض عن توقف الدورى ونتقبل الواقع باحترافية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ، عدم رضاه عن توقف بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويقود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى القيادة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة التى تولى فيها المسئولية الفنية للنادى الأهلي.

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وأضاف المدير الفنى أنه يتفهم الأسباب التى أدت إلى توقف الدورى الممتاز، قائلًا: "علينا أن نكون محترفين للتعامل مع الفترة الحالية ونتقبل الواقع للاستعداد حتى نستطيع تحقيق النجاح من جديد".

وأشار إلى أنه سيتعامل مع الأمر ومع اللاعبين المتاحين لمواصلة تحقيق الانتصارات التى سبق وأن بدأناها منذ أن توليت المهمة.