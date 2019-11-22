- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المصري يطالب الجبلاية بمخاطبة الداخلية لزيادة أعداد المشجعين فى الكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت إدارة النادي المصري في خطابها أن زيادة عدد مشجعي الفريق سيحقق مبدأ المساواة مع الأندية المصرية لاحتياج الفريق البورسعيدى لمؤازرة جماهيره خلال دور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية التي يريد فيها الجميع داخل النادي المصري الوصول إلى أبعد مدى خلالها والمنافسة على تحقيق اللقب وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالمؤازرة الجماهيرية الفعالة -وفقا لخطاب النادى المصرى-.
ويستعد المصرى البورسعيدى لخوض مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأول>
8472cd4d-269f-482f-8138-6bc69643d4f6
كانت هذه تفاصيل خبر المصري يطالب الجبلاية بمخاطبة الداخلية لزيادة أعداد المشجعين فى الكونفيدرالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.