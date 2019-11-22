شكرا لقرائتكم المصري يطالب الجبلاية بمخاطبة الداخلية لزيادة أعداد المشجعين فى الكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت إدارة النادي المصري خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تطلب فيه قيام الاتحاد بمخاطبة قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية للعمل على زيادة عدد مشجعي المصري في مبارياته بالمجموعة الأولى من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر ليتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرة الاف مشجع وذلك تماشياً مع ما هو متبع مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية وعلى رأسهم الأهلى والزمالك.

وأكدت إدارة النادي المصري في خطابها أن زيادة عدد مشجعي الفريق سيحقق مبدأ المساواة مع الأندية المصرية لاحتياج الفريق البورسعيدى لمؤازرة جماهيره خلال دور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية التي يريد فيها الجميع داخل النادي المصري الوصول إلى أبعد مدى خلالها والمنافسة على تحقيق اللقب وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالمؤازرة الجماهيرية الفعالة -وفقا لخطاب النادى المصرى-.

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ويستعد المصرى البورسعيدى لخوض مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأول>