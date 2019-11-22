شكرا لقرائتكم بعثة الإسماعيلى تغادر فجرا للامارات لمواجهة الجزيرة الاماراتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر بعثة الإسماعيلى فندق الإقامة فى تمام الرابعة والنصف من فجر الغد متجهة إلى مطار القاهرة الدولى. ومن المقرر أن تتخذ البعثة الطائرة المتجهة لدولة الإمارات فى تمام التاسعة إلا ربع صباحا ،وذلك عبر الخطوط الجوية “مصر للطيران” فى رحلة تستغرق مدتها مايقرب 3ساعات و45 دقيقة. Advertisements ويحل الإسماعيلى ضيفا على الجزيرة يوم الثلاثاء المقبل فى إياب دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وكان جهاز الدراويش قد أعلن قائمة لاعبيه التى شهدت تواجد مجموعة من الوجوه الشابة منهم حازم مرسى ومحمد بيومى ومحمد عمار ، فيما غاب عنها وجيه عبد الحكيم ومحمد صادق ومحمد الشامى وخليل حجى وأيمن رجب وعمر الوحش ونادر رمضان ومحمود صلاح لأسباب مختلفة

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