شكرا لقرائتكم رينيه فايلر: أعشق الأكلات المصرية والسمك وجبتى المفضلة بالقاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، أن يعشق الأكلات المصرية ويتناولها بالكامل خلال الفترة الماضية. ويقود السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى القيادة الفنية للفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تم إقالته على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة التى تولى فيها المسئولية الفنية للنادى الأهلي. أضاف رينيه فايلر خلال حوار أجراه للموقع الرسمى للنادى الأهلى أنه يفضل تناول الأسماك بالقاهرة أو فى مصر بشكل عام لكنه يؤكد أن الأكلات المصرية بشكل عام جيدة للغاية ويرغب فى تناول أى منها بصفة دائمة.

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